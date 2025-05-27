شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ 35.325 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حسام الشقويريالثلاثاء، 27 مايو 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية.
وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 40.350 دينار
عيار 22 سجل 37.000 دينار
عيار 21 سجل 35.325 دينار
عيار 18 سجل 30.275 دينار
عيار 14 سجل 23.550 دينار
عيار 12 سجل 20.175 دينار
الاونصة1255.375 دينار
الجنيه الذهب282.525 دينار
الأونصة بالدولار3338.79 دولار
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
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