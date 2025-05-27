شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ 35.325 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية.

وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.350 دينار

عيار 22 سجل 37.000 دينار

عيار 21 سجل 35.325 دينار

عيار 18 سجل 30.275 دينار

عيار 14 سجل 23.550 دينار

عيار 12 سجل 20.175 دينار

الاونصة1255.375 دينار

الجنيه الذهب282.525 دينار

الأونصة بالدولار3338.79 دولار

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.