شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: نسعى لإطلاق إمكانات قطاع الطاقة فى مصر والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

افتتح المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مركز العمليات المتكامل الجديد لشركة طاقة السعودية في مصر بمنطقة القطامية والذي يعد مركزاً رئيسياً لإدارة أنشطة الشركة في مصر والمنطقة، ونقطة انطلاق لعملياتها في القارة الأفريقية استثمارا لما تمتلكه مصر من فرص واعدة وميزات لوجيستية وبنية تحتية متطورة الي جانب موقعها الجغرافي المتميز .

وتعد طاقة السعودية من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات لمواقع الإنتاج البترولي وصناعة الطاقة بصفة عامة من خلال التكنولوجيا والابتكار والاستدامة.

,حضر الافتتاح المهندس تامر إدريس نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج والدكتور محمد رضوان نائب رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف ومدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG والمهندس خالد نوح رئيس شركة طاقة والمهندس امير نسيم نائب رئيس الشركة للعمليات و المهندس حسام ابوسيف نائب رئيس الشركة بمنطقتي افريقيا والعراق والمهندس معتز سراج مدير الشركة في مصر ، الي جانب عدد من رؤساء شركات الإنتاج و الشركات العالمية العاملة في مصر .

وأعرب المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في بداية كلمته عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن التعاون والازدهار الذي تشهده هذه العلاقات يعكس عمق الروابط بين البلدين على جميع المستويات. وأشاد الوزير بالشراكة البناءة بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين، مثمناً دور سمو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، في تعميق التعاون المشترك في مجال الطاقة بين مصر والمملكة مؤكداً أن كلمته خلال افتتاح مؤتمر مصر الدولي للطاقة (إيجبس) عكست قوة ومتانة العلاقات.

ورحب الوزير بتواجد مجموعة طاقة في قطاع الطاقة المصري مشيرا إلى أن انشاء مركز العمليات يعكس التزامها الجاد تجاه العمل والاستثمار في مصر.

وأضاف بدوي أننا نسعى لإطلاق إمكانات قطاع الطاقة في مصر والمنطقة، وتتيح لنا المحاور الستة الأساسية لعمل الوزارة فرصا كبيرة للتعاون مع مجموعة طاقة، سواء في مجال زيادة الإنتاج من خلال الحلول التكنولوجية المتطورة، أو دعم قطاع التعدين بالتقنيات الحديثة، وكذلك مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات وتحسين منظومتي السلامة وكفاءة استخدام الطاقة، وكذلك تعزيز التعاون الإقليمي مع المملكة العربية السعودية.

ومن جانبه استهل المهندس خالد نوح، رئيس شركة طاقة، كلمته بالترحيب بالمهندس كريم بدوي والحضور في افتتاح المركز الجديد الذي يمثل نموذجاً للشراكة الناجحة مع مصر وإنجازا كبيرا في رحلة عمل الشركة، موضحاً أن المركز الجديد بما يضمه من خدمات وحلول متطورة تخدم مواقع البترول ومشروعات الطاقة المتجددة يعد شاهدا علي التزام الشركة بالعمل والاستثمار في مصر ودعم كافة احتياجات صناعة الطاقة، مؤكداً أن مصر تأتي في مقدمة جهود الشركة لتطوير حلول خفض الانبعاثات الكربونية .

وأشاد بالرؤية الواضحة لمصر في تنويع مصادر الطاقة معربا عن فخر شركته بالعمل والشراكة مع الجانب المصري والمشاركة في ضخ الاستثمارات وتوفير فرص العمل والحلول التكنولوجية المبتكرة التي تسهم في تحقيق اهداف صناعة الطاقة في مصر.

كما تابع الوزير والحضور شرحا حول إمكانيات المركز الجديد في تقديم التكنولوجيا لصناعة الطاقة وأعمال التصميم و صيانة المعدات المتقدمة الي جانب مركز التدريب المتخصص.











