شكرا لقرائتكم خبر عن لحظه بلحظه ..سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار في الاونة الأخيرة، استقرار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري.

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار،

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 49.76 جنيه للشراء ،و 49.89 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 49.79 جنيه للشراء و 49.89 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع.