الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-5-2025 فى قطر عيار 21 بـ342 ريالا

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-5-2025 فى قطر عيار 21 بـ342 ريالا

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القاهرة - سامية سيد - كتب: حسام الشقويري

الثلاثاء، 27 مايو 2025 08:00 ص

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.


أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 390.75 ريال
عيار 22 سجل 358.25 ريال
عيار 21 سجل 342.00 ريال
عيار 18 سجل 293.00 ريال
عيار 14 سجل 228.00 ريال
عيار 12 سجل 195.25 ريال
الاونصة12153.25 ريال
الجنيه الذهب2735.25 ريال
الأونصة بالدولار3338.79 دولار


ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الامريكية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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