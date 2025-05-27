شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

انخفض أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية إلى 52 ألف مستثمر جديد خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل 70 ألف مستثمر في نفس الفترة من العام السابق، ووزع المستثمرون الجدد ما بين 51.7 ألف مستثمر من الأفراد، و0.3 ألف مستثمر من المؤسسات مقارنة مع 69.3 ألف مستثمر من الأفراد، و0.7 ألف مستثمر من المؤسسات خلال فترة المقارنة، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووفق بيانات البورصة، انخفض أعداد المستثمرين الأفراد الجدد إلى 228.5 ألف مستثمر عام 2024 مقارنة بـ381.8 ألف مستثمر عام 2023، ومقابل 175.8 ألف مستثمر عام 2022، ومقابل 57.8 ألف مستثمر عام 2021، ومقارنة بـ24.4 ألف مستثمر عام 2020.

تفوق أداء البورصة المصرية، على معظم البورصات العالمية الكبرى، خلال الربع الأول من عام 2025، إذ صعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر "إيجي إكس 30" بنسبة 7.68%، متجاوزًا بورصة لندن، والتي ارتفعت بنسبة 5.01%، وفرنسا بنسبة 5.55%، كما تفوق مؤشر بورصة مصر على بورصتي أمريكا واليابان، واللتان تراجعتا بنسبة 4.59%، 10.72%، على الترتيب.

ومقارنة بأداء البورصات العربية خلال الربع الأول من عام 2025، حلت بورصة مصر، في المركز الثالث من حيث الأداء، بعد المغرب والتي تصدرت القائمة بنسبة نمو 20.19%، تليها تونس بنسبة 10.25%، وفي المركز الرابع الأردن بنسبة نمو 6.12%، فيما تراجعت بورصة سلطنة عمان بنسبة 3.09%، وهبطت بورصة البحرين بنسبة 1.74%، وانخفضت دبي بنسبة 1.21%، ونزلت أبو ظبي بنسبة 0.53%، وبورصة السعودية بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، قد ارتفع من مستوى 26883.39 نقطة إلى مستوى 32026.14 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو سنوي 19.13%، وصعد مؤشر إيجي إكس 70 من مستوى 6174.24 نقطة إلى 9046.54 نقطة بنسبة نمو 46.52%، وقفز مؤشر إيجي إكس 100 من مستوى 8767.55 نقطة إلى 12462.04 نقطة بنسبة نمو 42.14%، وزاد مؤشر تميز من مستوى 7212.45 نقطة إلى 11582.56 نقطة بنسبة نمو 60.59%.