شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر يستقر نسبيًا بمستهل جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد فترة من التقلبات الملحوظة التي تأثرت بتغيرات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

جاءت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

* عيار 24: 5331 جنيهًا.

* عيار 21: 4665 جنيهًا.

* عيار 18: 3982 جنيهًا.

* الجنيه الذهب: 37320 جنيهًا.

يستمر الذهب في التذبذب داخل السوق المصري، نظرًا لارتباطه الوثيق بالسعر العالمي وتحركات العملة الأمريكية. يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو المعدن النفيس كأداة للتحوط من تقلبات الاقتصاد.

على الصعيد العالمي، ارتفع الطلب على الذهب إلى أعلى مستوى له منذ 50 عامًا، حيث يُنفق ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المعدن النفيس. يُعزى هذا الارتفاع إلى مخاوف التضخم المستمر، التوترات السياسية، والضغوط الاقتصادية، خاصة في الولايات المتحدة.

تأثير مشروع قانون الضرائب الأمريكي

يتزامن هذا الارتفاع مع مشروع قانون الضرائب الجديد الذي طرحه دونالد ترامب، والذي من المتوقع أن يضيف حوالي 4 تريليونات دولار للدين العام الأمريكي خلال عقد من الزمن. وقد أثار هذا المشروع اضطرابًا في أسواق السندات، مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.15%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007.

دفعت هذه المعطيات المستثمرين حول العالم إلى اللجوء للذهب كملاذ آمن، مما عزز أسعاره عالميًا وترك أثره تدريجيًا على السوق المصري.