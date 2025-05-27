شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيارات تم تصنيعها فى مصر خلال العام الجارى 2025.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

يعد العام الجاري 2025 من اهم الاعوام في تاريخ صناعة السيارات في مصر حيث شهد دخول العديد من الاستثمارات الاجنبيه لعلامات السيارات المتنوعة من خلال وكلائها المحليين للتصنيع في مصر ، خاصة في ظل مناخ إستثماري جاذب ومجموعة من الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية لتشجيع الصناعة المحلية ورفع شعار " صنع في مصر " وإليكم أبرز السيارات التي يتم تجميعها في مصر وهي كالاتي .

تجميع ستروين في مصر

قامت مجموعة قصراوي، الوكيل الحصري لعلامة ستروين في مصر، عن طرح سيارة ستروين C4X المجمعة محليًا في مصر بمصنع الهيئة العربية للتصنيع (AOI) بالتعاون مع مجموعة Stellantis العالمية، وذلك في خطوة هامة تدعم إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعة المحلية وتعزيز قطاع السيارات المصري.



تجميع ستروين C4X في الهيئة العربية للتصنيع

ويتم تجميع السيارة في مصنع الشركة العربية الأمريكية للسيارات – AAV، التابع للهيئة العربية للتصنيع بالقاهرة، وفقًا لمعايير Stellantis العالمية للجودة. وهذا المشروع هو أحد ثمار الشراكة الإستراتيجية بين القطاع الخاص والمجالس الصناعية لدفع عجلة التصنيع المحلي.

توفر فئتين من ستروين C4X المصنعة بمصر

وكشفت مجموعة قصراوي عن مواصفات السيارة الجديدة، ما يعزز من مكانة الصناعة المحلية ويؤكد على التزام ستروين بالتوسع في السوق المحلي، حيث تتوفر C4X في مصر بفئتين: "Feel"وهي الفئة الأساسية المجهزة بأهم وسائل الراحة والتقنيات الحديثة، و"Shine"هي الفئة الأعلى تجهيزًا، والتي تأتي مع مزايا فاخرة مثل فتحة سقف بانورامية وغيرها.

أسعار تنافسية لسيارة ستروين C4X

أسعار السيارة تنافسية مقارنةً بسيارات الكروس أوفر المدمجة والمُجمعة محليًا أو المستوردة إلى السوق المصري. وتأتي سيتروين C4X بسعر 1,289,000 جنية مصري لفئة Feel، 1,449,000 جنيه مصري لفئة Shine. وبذلك تنافس ستروينC4X بقوة لتلبية احتياجات العملاء. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية ستروين ومجموعة قصراوي لتقديم سيارات أوروبية المنشأ بأسعار أكثر استقرارًا وملاءمة للمستهلك المصري.

تجميع طرازات جيتور في مصر

استعرض داي ليونج، رئيس شركة "جيتور Jetour" العالمية للسيارات، خطة الشركة لتوطين عدد من طرازات سيارات جيتور في السوق المحلية، من بينها طرازا جيتور T1 وT2 اللذان سيتم تجميعهما محليا من خلال مصنع جديد للتجميع بمدينة السادس من أكتوبر

وأوضح رئيس الشركة أن استثمارات مصنع التجميع الجديد تبلغ 123 مليون دولار سيتم ضخها على 3 مراحل، مشيرًا إلى أن نسبة المكون المحلي في المرحلة الاولى ستبلغ 45%، فيما ستبلغ نسبة المكون المحلي في المرحلتين الثانية والثالثة 55% وما يزيد على 60% على التوالي

وكشف محمد القصراوي عن أنه تم تدشين السيارة المُجمعة محليًا X70plus بحجم إنتاج 5 آلاف سيارة سنويًا،

X70 Plus بسعر رسمي يبلغ 1.195.000 مليون جنيه

بروتون ساجا

وفي فبراير 2025 تم الاعلان عن السيارة بروتون المجمعة محليا من خلال مصنع “عز العرب السويدي” لإنتاج السيارات، المصنع يُقام في المنطقة الصناعية في مدينة السادس من أكتوبر على مساحة 70 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار في كافة المراحل.