شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في الإمارات عيار 18 بـ 306.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 402.50 درهم إماراتي.

سعر الذهب في الإمارات



عيار 24 سجل 402.50 درهم

عيار 22 سجل 372.50 درهم

عيار 21 سجل 357.25 درهم

عيار 18 سجل 306.25 درهم

عيار 14 سجل 237.00 درهم

عيار 12 سجل 203.00 درهم

الاونصة12519.25 درهم

الجنيه الذهب2858.00 درهم

الأونصة بالدولار3338.79 دولار



ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.