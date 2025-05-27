شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 بـ4665 جنيها في بداية تعاملات الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تقلبات ملحوظة شهدها السوق خلال الأيام الماضية، متأثرًا بتغيرات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5331 جنيهًا

عيار 21: 4665 جنيهًا

عيار 18: 3982 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37320 جنيهًا

ويواصل الذهب تذبذبه داخل السوق المصري، في ظل ارتباطه الوثيق بالسعر العالمي وتحركات العملة الأمريكية، وسط توجه متزايد نحو المعدن النفيس كأداة للتحوط من تقلبات الاقتصاد.

وعالميًا، ارتفع الطلب على الذهب لأعلى مستوى له منذ 50 عامًا، حيث يُنفق ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المعدن النفيس، مدفوعًا بمخاوف من التضخم المستمر، والتوترات السياسية، والضغوط الاقتصادية، خاصة في الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع مشروع قانون الضرائب الجديد الذي طرحه دونالد ترامب، والذي يُتوقع أن يضيف نحو 4 تريليونات دولار للدين العام الأميركي خلال عقد من الزمن، ما أثار اضطرابًا في أسواق السندات ورفع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا إلى 5.15%، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

هذه المعطيات دفعت المستثمرين حول العالم للجوء إلى الذهب كملاذ آمن، وهو ما عزز أسعاره عالميًا وترك أثره تدريجيًا على السوق المصري.