شكرا لقرائتكم خبر عن سي إل فاينانسينج جولد تطلب الاستحواذ على طائرة تابعة لدبي لصناعات الطيران المحدودة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إخطارا يفيد عزم شركة سي إل فاينانسينج جولد ليمتد الاستحواذ على طائرة واحدة تابعة لشركة دبي لصناعات الطيران المحدودة يتم تأجيرها في مصر.

وتظهر البيانات، أن شركة سي إل ففاينانسينج جولد ليمتد تعمل في مصر في نشاط تأجير الطائرات، وعلى مستوى العالم تعمل شركة سي إل ففاينانسينج جولد ليمتد وأطرافها المرتبطة في قطاع الطيران، الاستثمار في العقارات والأصول المتعلقة بالعقارات والبنية التحتية، التمويل وغيرها من النشاطات.

وتشير بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى استحواذ 3 قطاعات على صدارة ترتيب القطاعات الأكثر استحواذا على طلبات الاندماج والاستحواذ بنسبة 11٪، وهي قطاعات النقل والتخزين ثم قطاع التشييد وقطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، وذلك بالرجوع إلى الإخطارات التي تلقاها جهاز حماية المنافسة خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر ديسمبر عام 2024.

وأعلن جهاز حماية المنافسة، موافقة لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بالجهاز على عدد من طلبات التركز الاقتصادي ومن بينها طلب استحواذ شركة جلوبال سي هولدنج إس إيه آر أل على التحكم الفردي في شركة أو إس إم توم إل تي دي، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 29 إبريل 2025.

وأيضا الموافقة على الطلب المقدم من شركة يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد بشأن استحواذها على جميع أسهم شركة أبكس انترناشونال إنرجي هولدنجز 1، مما يخول لها التحكم الفردي في الشخص المستهدف، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 28 أبريل 2025.