الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في السعودية عيار 18 بـ302 ريال

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في السعودية عيار 18 بـ302 ريال

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القاهرة - سامية سيد - كتب: حسام الشقويري

الثلاثاء، 27 مايو 2025 04:00 ص

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 402.50 ريال
عيار 22 سجل 369.00 ريال
عيار 21 سجل 352.25 ريال
عيار 18 سجل 302.00 ريال
عيار 14 سجل 234.75 ريال
عيار 12 سجل 201.25 ريال
الاونصة12520.50 ريال
الجنيه الذهب2817.75 ريال
الأونصة بالدولار3338.79 دولار

ارتفع الذهب العالمى  إلى أعلى مستوى في أسبوعين، وذلك مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل المخاوف المتعلقة بالدين الحكومي الأمريكي، بالإضافة إلى ضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، مما يدل على انخفاض الإقبال على الأصول الأمريكية.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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