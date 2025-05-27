شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للنفط: تعظيم القيمة المضافة ركيزة لدعم الاقتصاد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس عماد حمدى، الأمين العام للاتحاد العربى للنفط والمناجم والكيماويات، أهمية استغلال الثروات التعدينية فى مصر لتعزيز الاقتصاد الوطنى وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من الخامات المعدنية مثل الفوسفات، الرمال البيضاء، الحجر الجيرى، الكاولين، والفلسبار، والتي تنتشر في مناطق متعددة منها سيناء، الصحراء الشرقية والغربية، وصعيد مصر.

وأوضح حمدي في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الاستثمار في هذه الخامات يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع المحلي بدلاً من تصدير المواد الخام. وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الصناعات التعدينية، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام، مثل شركة النصر للتعدين، تلعب دورًا محوريًا في هذا المجال، حيث تنتج سنويًا نحو 4 ملايين طن من خام الفوسفات، يتم توريد 2.5 مليون طن منها إلى مصانع الأسمدة داخل مصر، ويتم تصدير الباقي بعد معالجته لزيادة قيمته المضافة، مما يساهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي علاوة علي تميز سيناء للمنجنيز في هذا المجال ايضاً وبص شركات القابضة للصناعات الكيماوية .

وأكد حمدي أن تطوير قطاع التعدين يتطلب استخدام أحدث التقنيات والأساليب لتحسين العمليات الإنتاجية، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية محفزة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

واختتم حمدي حديثه بالتأكيد على أن الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية في مصر، من خلال التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية.