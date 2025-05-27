شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في السوق المصري مع تسجيل حالة من الاستقرار النسبي اليوم الثلاثاء، بعد موجة من التذبذب خلال الأيام الماضية، تأثرًا بتغيرات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – نحو 4665 جنيهًا، بعد تراجع طفيف في بداية تعاملات أمس، بينما سجل عيار 24 نحو 5331 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3982 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 37320 جنيهًا.

تأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الطلب العالمي على الذهب، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ نصف قرن، مع إنفاق يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويرجع هذا الارتفاع إلى القلق المتزايد من التضخم، وعدم اليقين السياسي، خاصة في الولايات المتحدة، حيث أثار مشروع قانون الضرائب الجديد – المتوقع أن يضيف 4 تريليونات دولار إلى الدين الأميركي خلال عقد – حالة من التوتر في الأسواق.

وانعكس هذا التوتر على العائدات في سوق السندات الأميركية، التي ارتفعت لمستويات غير مسبوقة منذ 2007، وهو ما دفع العديد من المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كأداة للتحوط، ما ساهم بدوره في تعزيز الأسعار العالمية.

في مصر، تبقى أسعار الذهب مرهونة بتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه، وهو العامل الحاسم في تحديد اتجاهات السوق المحلي، إلى جانب العرض والطلب. ومع استمرار حالة الترقب بشأن السياسة النقدية، يواصل المواطنون الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة لتأمين المدخرات، خصوصًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية.