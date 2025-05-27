شكرا لقرائتكم خبر عن نمو نسبة رأس المال السوقى للبورصة إلى 16.2% من الناتج المحلى الإجمالى والان مع تفاصيل الخبر

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 2.248 تريليون جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2025، وذلك بزيادة بلغت 24.13% عن الفترة المثيلة من العام السابق، لتصبح نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 16.2% بنهاية مارس 2025، ووزع ما بين 1.307 تريليون جنيه لرأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي بنهاية مارس 2025 مقابل 1.164 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024 بنسبة نمو 12.33%، فيما تراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في بورصة النيل من 4.2 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 30.95%.

وبلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة، 308.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 مقارنة بنحو 362.3 مليار جنيه في ذات الفترة من العام السابق بمعدل انخفاض بلغ 14.8%، فيما ارتفعت قيمة التداول على السندات وأذون الخزانة لتسجل 3.978 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 مقارنة بحوالي 3.805 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق بمعدل زيادة بلغ 4.5%، وبلغت قيمة تداول أذون الخزانة حوالي 3.606 تريليون جنيه خلال الربع الأول من 2025.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، قد ارتفع من مستوى 26883.39 نقطة إلى مستوى 32026.14 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو سنوي 19.13%، وصعد مؤشر إيجي إكس 70 من مستوى 6174.24 نقطة إلى 9046.54 نقطة بنسبة نمو 46.52%، وقفز مؤشر إيجي إكس 100 من مستوى 8767.55 نقطة إلى 12462.04 نقطة بنسبة نمو 42.14%، وزاد مؤشر تميز من مستوى 7212.45 نقطة إلى 11582.56 نقطة بنسبة نمو 60.59%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30"، قد ارتفع من مستوى 26883.39 نقطة إلى مستوى 32026.14 نقطة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو سنوي 19.13%، وصعد مؤشر إيجي إكس 70 من مستوى 6174.24 نقطة إلى 9046.54 نقطة بنسبة نمو 46.52%، وقفز مؤشر إيجي إكس 100 من مستوى 8767.55 نقطة إلى 12462.04 نقطة بنسبة نمو 42.14%، وزاد مؤشر تميز من مستوى 7212.45 نقطة إلى 11582.56 نقطة بنسبة نمو 60.59%.