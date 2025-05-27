شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: مدحت عادل الثلاثاء، 27 مايو 2025 02:00 ص

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري 49.76 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصرى 49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.79 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع.

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