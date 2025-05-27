شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول التأمين الزراعى العالمى لـ48.5 مليار دولار.. كيف تتوسع مصر فيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبح التأمين الزراعى فى مصر من القضايا الملحة التى يجب النظر إليها بعين الاعتبار وخاصة فى ظل التغيرات المناخية التى تؤثر على الإنتاجية الزراعية وما يتبعها من خسائر تلحق بالمزارعين تلزم توفير تغطيات تامينية مناسبة تعوضهم عن هذه الخسائر..

وبخاصة بعد أن القى مؤتمر التأمين متناهى الصغر الضوء على هذا النشاط والذى عقده اتحاد شركات التأمين المصرى فى أوائل الشهر الحالى وعرض خلال جلساته تجارب دول أخرى يمكن الاستفادة منها فى السوق المصرى ، ووصل الأمر إلى عرض إحدى المؤسسات الدولية لنشاط التأمين الزراعى فى الداخل المصرى والتى اكدت من خلاله على وجود فجوة كبيرة فى هذا النشاط ،

كما اوصى الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية التوسع بنشاط التأمين الزراعي حيث حقق السوق أقساط تصل إلى 117 مليون جنيه خلال 2023 وارتفعت إلى 123 مليون جنيه خلال 2024.

ومن جانبه أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية انه من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين الزراعي العالمي إلى نحو 48.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.5% بين عامي 2024 و2030. وتتمثل العوامل الرئيسية المحفزة لهذا السوق في زيادة الوعي بأهمية التأمين الزراعي، وتزايد الطلب على التغطيات التأمينية لتقليل المخاطر الناشئة في القطاع الزراعي ،

واضاف فى نشرته الأسبوعية عرضا لتوقعات نسب نمو التأمين الزراعى فى بعض الدول وما اتخذته من إجراءات لزيادة معدل هذا النشاط:

أمريكا الشمالية

من المتوقع أن تشهد أمريكا الشمالية أعلى معدل نمو خلال الفترة المتوقعة بسبب الوعي المتزايد باستراتيجيات إدارة المخاطر وتغطيات التأمين المتعددة جنبًا إلى جنب مع الاقتصادات الناشئة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الابتكارات التقنية الحديثة.

الولايات المتحدة

الاتجاه نحو دمج التكنولوجيا في التأمين الزراعي نتيجة التقدم في تحليلات البيانات وصور الأقمار الصناعية لتقييم المخاطر ومعالجة المطالبات. كما يتم تطبيق سياسات جديدة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ ودعم المزارعين في إدارة تقلبات الطقس.

الصين

تعمل الصين على توسيع نطاق قطاع التأمين الزراعي ليشمل المزيد من المحاصيل والمناطق. وتعمل الحكومة على زيادة دعم أقساط التأمين وتطبيق سياسات لحماية صغار المزارعين. كما يتم اعتماد التطورات التكنولوجية، مثل منصات الهاتف المحمول للوصول إلى التأمين وتلقي المطالبات، لتعزيز التغطية التأمينية.

ألمانيا

تُركز ألمانيا على تحسين منتجات التأمين الزراعي لمواجهة الظواهر الجوية المتطرفة. ويشهد السوق ابتكارات في نماذج التأمين البارامترية التي تُقدم تعويضات بناءً على عوامل جوية مُحددة. كما تهدف التغييرات التنظيمية إلى زيادة الشفافية وتحسين حماية حاملي الوثائق.

الهند

الاتجاة نحو توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل المزيد من المحاصيل والمناطق الجغرافية. وتعزز الحكومة دعمها لبرامج التأمين الزراعي، وتُنشئ منصات رقمية لتبسيط إجراءات إصدار وثائق التأمين والمطالبات، بهدف تعزيز إمكانية وصول المزارعين إليها.

اليابان

تُدمج اليابان التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي وبيانات الأقمار الصناعية، لتحسين التأمين الزراعي. ويشهد السوق ازديادًا في منتجات التأمين المُصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الزراعية المُحددة. كما تُبذل جهود لتحسين إدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية وتغير المناخ.

وأشار الاتحاد إلى أن التأمين ركيزة استراتيجية لدعم الزراعة الذكية، لما له من دور محوري في تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات المناخية والتكنولوجية. ومن خلال تصميم حلول تأمينية مبتكرة متكاملة مع التكنولوجيا الحديثة، يمكن بناء منظومة زراعية أكثر استدامة وأمناً تسهم بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الأخضر.



وانطلاقًا من التزامه بدعم خطط الدولة في مجال التنمية المستدامة، يؤكد الاتحاد أن التحول نحو الزراعة الذكية يشكّل فرصة مهمة لتعزيز الإنتاجية الزراعية، ما يتطلب وجود تغطيات تأمينية مرنة ومصممة خصيصًا للتعامل مع المخاطر الجديدة المرتبطة بهذا التحول.



ويؤمن الاتحاد بضرورة تطوير منتجات تأمينية متخصصة تراعي طبيعة المخاطر في بيئة الزراعة الذكية، سواء كانت ناجمة عن التغير المناخي، أو الأعطال التقنية، أو الهجمات السيبرانية.

وفي هذا السياق، يشدد على أهمية الاستثمار في التحول الرقمي واستخدام التقنيات التأمينية الحديثة لرفع كفاءة العمليات التأمينية من حيث التسعير وسرعة التعويض، بما يعزز من قدرة القطاع الزراعي على مواجهة التحديات.



وفي إطار جهوده لدعم هذا التوجه، قام الاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية برصد وتحليل بيانات الطقس في مصر، كما أنشأ لجنة متخصصة للتأمينات الزراعية تهدف إلى دراسة التجارب الدولية واستكشاف مدى ملاءمتها للتطبيق المحلي. وقد أثمرت جهود هذه اللجنة عن إعداد أول وثيقة تأمين زراعي في السوق المصرية لتغطية المحاصيل المروية، وتعمل حاليًا على تطوير وثائق جديدة لتغطية المحاصيل الاستراتيجية، بما يعزز من مرونة القطاع الزراعي في مواجهة المخاطر.

كما عدد الاتحاد التغطيات التأمينية للمخاطر الناشئة عن الزراعة الذكية:

1- تأمين المعدات التكنولوجية

وتشمل الاجهزة الذكية مثل: أجهزة استشعار رطوبةالتربة -الطائرات دون طيار المستخدمة في رش المبيدات أو المراقبة - أنظمة الري الذكية - - الروبوتات الزراعية Agricultural Robots

المخاطر المغطاة:

- الأضرار المادية (كسر، عطل فني، حرائق).

- السرقة أو التخريب.

- الأعطال الناتجة عن أخطاء برمجية.

2- تأمين المحاصيل القائم على المؤشر Index-Based Insurance

يُعوَّض المزارع تلقائيًا إذا تجاوز مؤشر معين (مثل مستوى الجفاف أو الأمطار).

3-التأمين ضد المخاطر السيبرانية Cyber Insurance for Smart Farms

- تغطية اختراق البيانات (مثل سرقة معلومات التربة أو المحاصيل).

- هجمات الفدية (Ransomware) التي قد تعطل أنظمة الري أو التتبع.

- توقف الأنظمة بسبب ثغرات أمنية.

4- تأمين انقطاع الأعمال Business Interruption Insurance

تغطية الخسائر الناتجة عن:

- تعطل الأنظمة التكنولوجية (مثل فشل برامج إدارة المحاصيل).

- توقف الإنتاج بسبب اختراق أنظمة IoT

5- تأمين مسؤولية التشغيل التكنولوجي Liability for AI & Automation

- تغطية الأضرار الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي (مثل جرعات مبيدات خاطئة)

- ومسئولية حوادث تشغيل الروبوتات الزراعية.