شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات BMW الفئة الثانية جران كوبيه فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات BMW في مصر، عن الجيل الجديد كليًّا مِن BMW الفئة الثانية جران كوبيه في مصر، لتقدّم لعملاء وعشّاق العلامة الألمانية في البلاد تجربة قيادة رياضية مليئة بالإثارة وتصميمًا عصريًّا جريئاً لا مثيل لهما في فئة السيارات الرياضية المدمجة الفاخرة.

وعن اسعار احدث طراز من BMW الفئة الثانية جران كوبيه الجديدة كلياً، فنجدها تبدأ من 2 مليون و 650 الف جنيه مصري.

ومواصفات السيارة فقد حقّقت BMW الفئة الثانية جران كوبيه، تمييز في التصميم الهجومي الذي لا يخلو من طابع الجرأة والألوان الجديدة التي تنبض بالحيوية، مع مقصورة داخلية جديدة، بخلاف خيارين من المحركات القوية بسعة ١.٥ و٢.٠ لترات، علمًا بأن كلًّا مِن الفئتين الأولى والثانية الجديدتين يقدّمان مستويات الفخامة الاستثنائية والأداء الرياضي المميّز الذي يتوقّعه العملاء من علامة BMW.

تتوافر BMW الفئة الثانية جران كوبيه الجديدة كليًّا من BMW، فتتوافر بدورها بطرازين مختلفين: الموديل 218 M Sport وذلك صاحب الأداء الرياضي المتميّز M235 xDrive.

وتتميز السيارة وM235 xDrive بمحرك توربو سعة لترين يولد ٣٠٠ حصانٍ مع أقصى عزم دوران يبلغ ٤٠٠ نيوتن-متر. ويُمكن لهذا المحرك رباعي الأسطوانات جعل السيارتين الرياضيتين تنطلقان من الثبات إلى سرعة ١٠٠ كم/ساعة في غضون ٤.٩ ثوان، قبل تسجيلهما لسرعة قصوى مقدارها ٢٥٠ كم/ساعة.

استفادت الخطوط الخارجية للسيارة BMW الفئة الثانية مِن تحسينات وتعديلات شاملة، أبرزها الاستعانة باللمسات الرياضية الخاصة بفئة الأداء العالي M وكذلك باقة التصميم M Sport، بما في ذلك الشبك الأمامي الضخم "Kidney Grille" المحاط بإطار مضيء بتقنية LED المسماة "Iconic Glow"، وتطعيمات سوداء لامعة على الصادمين الأمامي والخلفي وشبك التهوية الأمامي، بخلاف مصابيح M Lights Shadowline، ونظام كبح رياضي للفئة M، وللمرة الأولى على الإطلاق توافر خيار السقف الأسود، مما يعزّز الطابع الرياضي لهذه السيارات المُدمجة الفاخرة. ولا يُمكن كذلك إغفال المصابيح الرئيسية فئة Adaptive LEDالتي تُضفي بصمة ضوئية مميَّزة على السيارتين الرياضيتين، والسقف الزجاجي البانورامي، وعجلات الفئة M الرياضية خفيفة الوزن قياس ١٨ بوصة، إلى جانب المصابيح الخلفية النحيفة فئة LED، ونظام فتح وغلق السيارة بدون مفتاح Comfort Access، وغيرها من اللمسات الخارجية الرياضية الجذّابة.

وبالانتقال إلى المقصورة الداخلية للفئة الجديدة كليًّا، فإننا نجد أنهما خضعت لتغييرات كبيرة، وتتضمن شاشة BMW Curved Display التي تضمّ لوحة عدَّادات قياس ١٠.٢٥ بوصات وأخرى للنظام المعلوماتي الترفيهي قياس ١٠.٧ بوصات، علمًا بأن الشاشة الأخيرة تعمل بنظام تشغيل OS 9.0 الأحدث وتتوافق مع Apple CarPlay وAndroid Auto. وحسب الفئة التجهيزية المختارة، تتضمّن السيارتان باقة واسعة من تجهيزات الراحة و الرفاهية، أبرزها مقاعد وأحزمة أمان الفئة M الرياضية، والحليات الداخلية المضيئة M Illuminated Aluminum، إلى جانب المِقْوَد الجلدي الرياضي الخاص بالفئة M، وفتح الباب الخلفي أو صندوق الأمتعة أوتوماتيكيًّا، وشاشة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي Head-Up Display، والشاحن اللاسلكي، وأيضًا النظام الصوتي عالي النقاء من فئة Harman Kardon المكوَّن مِن ١٢ سمَّاعة ومضخِّم صوت رقمي، وكذلك نظام مساعد الكبح Parking Assistant Plus مع كاميرات للرؤية المحيطية الشاملة (٣٦٠ درجة)، وغيرها من التجهيزات الأخرى.

ميكانيكيًّا، يأتي طراز Sport و218 M Sport بمحرك توربو سعة ١.٥ لترات يولِّد ١٥٦ حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ ٢٣٠ نيوتن-متر.

ويتَّصل المحرك ثلاثي الأسطوانات بناقل حركة Dual-clutchمن سبع سرعات فئة "ستبترونيك"، كما يمكن للفئة الأولى وللفئة الثانية التسارع من ٠ إلى ١٠٠ كم/ مع هذا المحرك في غضون ٨.٥ و٨.٦ ثوانٍ على الترتيب.