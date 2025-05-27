شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3110 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم



- عيار 24: 5331 جنيها

- عيار 21 : 4665 جنيها

- عيار 18: 3982 جنيهات

- عيار 14: 3110 جنيها

- الجنيه الذهب: 37320 جنيها



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.