الاقتصاد

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

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سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 27-5-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الثلاثاء، 27 مايو 2025 12:00 ص

استقر  سعر الدولار  أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 27-5-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار  فى البنوك المصرية  على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر  صرف الدولار،

وسجل سعر الدولار بالبنك المركزى 49.76 جنيه للشراء ،و  49.89 جنيه للبيع ،وسجل سعر الدولار  بالبنك الأهلى المصرى 49.79 جنيه للشراء و 49.89 جنيه للبيع

 


سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.79 جنيه للشراء.
49.89  جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.79 جنيه للشراء.
49.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.79 جنيه للشراء.
49.89 جنيه للبيع.
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الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
49.79  جنيه للشراء.
49.89 جنيه للبيع.
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سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.79 جنيه للشراء.
49.89 جنيه للبيع.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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