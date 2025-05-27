التجارة” تستدعي 286 مركبة “Wrangler 2024”..بسبب عيب مصنعي في مصابيح الضباب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - "???????" ???? ?????? ???? ??? ???? ???? ????? ?? ????? ??????? (???) ??-??-???? ??

الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة التجارة عن تنفيذ حملة استدعاء لـ 286 مركبة من نوع جيب “Wrangler” موديل 2024، وذلك ضمن جهودها المستمرة للحفاظ على سلامة المستهلكين ورفع مستويات الأمان على الطرق.

ويأتي هذا الاستدعاء نتيجة خلل في وحدة التحكم بمصابيح الضباب الخلفية، ما قد يؤدي إلى تعطلها عن العمل، مما قد يعيق رؤية المركبة من قبل السائقين الآخرين في ظروف قيادة معينة، وبالتالي يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

ودعت الوزارة ملاك المركبات المشمولة بالتواصل مع الوكيل المحلي لإجراء الصيانة اللازمة مجانًا، مشددة على أهمية الاستجابة الفورية لمثل هذه الحملات التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وضمان انسيابية الحركة المرورية في مختلف الطرق.

ويمكن التحقق من شمول المركبة عبر موقع الاستدعاءات الرسمي باستخدام رقم الهيكل.

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