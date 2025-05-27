شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين فى مستهل التعاملات الأسبوعية عقب تغيرات ملحوظة في مستهل تعاملات اليوم بعد تراجع ملحوظ في عيار 21.

ارتفع الطلب العالمي على الذهب إلى أعلى مستوى في نصف قرن، مع إنفاق يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مدفوعًا بمزيج من التضخم المستمر، والقلق المالي، وعدم اليقين السياسي، خاصة في الولايات المتحدة والصين والهند.

ويأتي هذا في وقت أثار فيه مشروع قانون الضرائب الجديد الذي قدمه ترامب – والمتوقع أن يضيف 4 تريليونات دولار للدين الأميركي خلال 10 سنوات – قلق الأسواق، مما دفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا إلى 5.15%، في أعلى مستوى منذ 2007.

هذا القلق عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن، وهو ما انعكس على السوق المصري، حيث تتغير الأسعار يوميًا ضمن نطاقات متذبذبة تأثرًا بالسوق العالمية وسعر الدولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5331 جنيهًا

عيار 21: 4665 جنيهًا

عيار 18: 3982 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37320 جنيهًا



ويظل سعر الدولار العامل الأكثر تأثيرًا على السوق المحلي، في ظل إقبال متزايد على شراء السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط من التقلبات.