الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5331 جنيهًا

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سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5331 جنيهًا

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 26 مايو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين  في مصر


أسعار الذهب في مصر اليوم

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 عيار 24: 5331 جنيها
- عيار 21 : 4665 جنيها
- عيار 18: 3982 جنيها
- الجنيه الذهب: 37320 جنيها

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وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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