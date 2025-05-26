شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5331 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم

-

عيار 24: 5331 جنيها

- عيار 21 : 4665 جنيها

- عيار 18: 3982 جنيها

- الجنيه الذهب: 37320 جنيها

-

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري