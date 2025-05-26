شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5331 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 26 مايو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
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عيار 24: 5331 جنيها
- عيار 21 : 4665 جنيها
- عيار 18: 3982 جنيها
- الجنيه الذهب: 37320 جنيها
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وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري
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