شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 26 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 26-5-2025.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والعامة للصوامع والتخزين، وسماد مصر (ايجيفرت)، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

البورصة تربح 2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.98%، والعرب على 5.82%، واستحوذت المؤسسات على 18.78% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.21%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 90.3 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، 59 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.4 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 163.5 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 31922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 39837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14307 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2054 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 107 شركات، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 299.850 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 11.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.69%.

- الدولية للأسمدة والكيماويات بسعر إغلاق 20.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.32%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 103.150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.31%.

- مصر للأسمنت-قنا بسعر إغلاق 37.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.26%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.694 بنسبة تراجع بلغت 10.22%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 75.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.95%.

- رواد السياحة-الرواد بسعر إغلاق 29.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.61%.

- بلتون القابضة بسعر إغلاق 2.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.42%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 9.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.33%.