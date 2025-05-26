نائب وزير الإسكان يستقبل ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لبحث مجالات التعاون

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لمتابعة تنفيذ مشروع مبادرة تحفيز المياه في المناطق الحضرية (Urban Water Catalyst Initiative)، وذلك بحضور الخبير الهولندي للمشروع، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان.

يهدف المشروع إلى تطوير أداء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ودعم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG 6, SDG 13)، من خلال تعزيز الاستدامة المالية للشركة، وتمكينها من تحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق تغطية خدمتي المياه والصرف الصحي.

وتُقدم المبادرة بمنحة ممولة من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك إعادة الإعمار الألماني (KFW)، Waterworx، ووزارة الخارجية الهولندية، والهيئة الهولندية للمشتغلين بقطاع المياه (VEI).

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالحضور، مؤكداً دعم وزارة الإسكان للمبادرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، لتحقيق أعلى معدلات تطوير الأداء بالشركة حيث إن جميع أهداف المبادرة تتوافق مع المحاور الأساسية للاستراتيجية القومية للمياه والصرف الصحي، موضحاً أولويات وزارة الإسكان لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأطر إعادة هيكلة هذا القطاع والطفرة الكبيرة التي حدثت به منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن.

واستعرض مسئولو المبادرة الخطوات التنفيذية، مؤكدين ثقتهم الكاملة في قدرات شركة الأقصر التي تساعد مسئولي المبادرة في تقديم أعلى مستوي من الدعم الفني للشركة وبناء قدرات العاملين بها، وأثنوا على دعم وزارة الإسكان، والذي يعتبر محفزاً رئيسياً لجميع أطراف المبادرة لتحقيق أهدافها.

بدروه، أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، التزام الشركة ببذل قصارى جهودها للاستفادة من المبادرة وتطوير كفاءة العاملين بالشركة، وأن الاستقلالية المالية لشركة الأقصر هي إحدى الأهداف الاستراتيجية للشركة التي سيتم العمل على تحقيقها.

ووجه نائب وزير الإسكان، خلال اللقاء بتشكيل لجنة توجيهية لمتابعة تنفيذ المبادرة وتذليل أي عقبات تحول دون الإسراع بتحقيق المستهدف منها، مؤكداً انه سيتابع ميدانياً بشركة الأقصر نتائج تنفيذ الخطط الموضوعة لتحقيق أهداف المبادرة.