شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الانفاق العالمى على الذهب.. توقعات بصعود قريب فى المعدن النفيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الطلب على الذهب بشكل كبير عالميا، حيث يتم إنفاق حوالي 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي حالياً على الذهب، وهو الأعلى في نصف قرن من البيانات، مما قد يدفع الذهب نحو مزيد من الصعود خلال الأيام القليلة المقبلة.



ويرجع سيتي بنك الصعود المواقع الي مزيج من مستويات عالية من عدم اليقين تعزز طلب الاستثمار ، خاصة في الهند أو الصين، مما يدعم الطلب على المجوهرات رغم الأسعار المرتفعة

أسعار الذهب اليوم في مصر



- عيار 24: 5331 جنيها

- عيار 21 : 4665 جنيها

- عيار 18: 3982 جنيهات

- الجنيه الذهب: 37320 جنيها

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر فى حدود 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.