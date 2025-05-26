شكرا لقرائتكم خبر "المسافر" أول شريك عالمي لشركة إدارة الفنادق "أديرا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت "المسافر"، شركة السفر الرائدة في المملكة والتابعة لمجموعة سيرا، شراكة استراتيجية مع شركة إدارة الفنادق "أديرا"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لترويج الضيافة السعودية الأصيلة للسياح المحليين والوافدين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قطاع الضيافة والسياحة المزدهر في المملكة، بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030.

وفي إطار الشراكة الجديدة، ستقوم "المسافر" كأول وكالة سفر عالمية، بدمج علامات الضيافة التابعة لشركة "أديرا" ضمن محفظة أعمالها في قطاعي السفر والسياحة لعملائها من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، بما يتيح للمسافرين المحليين والدوليين الوصول السلس إلى أرقى خدمات الضيافة السعودية. ويمثل هذا التعاون الهام بين إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والشركة الرائدة في قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية، إنجازاً بارزاً في قطاع الضيافة الفاخرة بالمملكة.

وقال مزمل أحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "المسافر": "بصفتنا شركة محلية تسعى لتلبية الاحتياجات المتنامية للمسافرين المحليين والدوليين، نفخر بربط العالم بالثقافة والتراث الفريدين للمملكة. إن انتشارنا الرقمي الواسع ومنصاتنا المتكاملة تجعلنا الشريك الأمثل لنعرض للعالم علامة وخدمات الضيافة السعودية الأصيلة لشركة ’أديرا‘ التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. ونتطلع إلى توفير تجربة حجز سلسة لمزيد من الأفراد للاستمتاع بكرم الضيافة السعودي في أبهى صوره".

من جانبه، قال ستيفان ليسير، الرئيس التنفيذي لشركة "أديرا": "تُشكل ثقافة الضيافة الفريدة في المملكة العربية السعودية ركناً أساسياً من هويتها وجزءاً لا يتجزأ من أهداف المملكة السياحية الطموحة. نحن في ’أديرا‘، نلتزم بتجسيد هذه الروح من الدفء والفخامة، بل ونعززها من خلال اختياراتنا المدروسة بعناية من علامات الضيافة المحلية، انطلاقاً من دورنا كشركة محلية رائدة في قطاع الضيافة السعودي. ومن خلال شراكتنا مع علامة تجارية رائدة مثل ’المسافر‘، وانتشارها الرقمي الواسع، نأمل أن نعزز تواصل السياح مع الضيافة السعودية الأصيلة التي تعكس الثقافة الفريدة للمملكة".

تعد "أديرا" مجموعة فنادق جديدة ذات جذور راسخة في تراث الضيافة السعودي العريق، وتسعى لإحداث نقلة نوعية في قطاع الضيافة. تجمع "أديرا" بين رؤى ثقافية عميقة وخبرة عالمية المستوى في قطاع الضيافة. وتسهم الخبرة الميدانية الواسعة التي تتمتع بها "المسافر" ومنصاتها الرقمية المتكاملة، التي توفر تجربة حجز سلسة لمجموعة من خدمات السفر، من حجوزات الطيران إلى حجوزات الفنادق والأنشطة المحلية، في جعلها الشريك الأمثل لتعزيز حضور "أديرا" عالمياً.