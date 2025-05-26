مصر تطلق مشروع "Shark Tank Business Park" بالتعاون مع Innovative Media Productions (IMP) و Sony Pictures Entertainment

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القاهرة - سامية سيد - المهندس عبد الله سلام: "الأجيال الجديدة تعيد تعريف مستقبل العمل من خلال تركيزها على المرونة والهدف والرفاهية

ويأتي مشروع Shark Tank Business Park كخطوة استباقية لإعادة تشكيل بيئة العمل المستقبلية بما يتماشى مع تطلعات هذا الجيل"



أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، بالتعاون مع Innovative Media Productions (IMP)و Sony Pictures Entertainment، عن مشروع Shark Tank Business Park، أول مجمع أعمال في العالم مستوحى من البرنامج التلفزيوني العالمي الشهير Shark Tank، وذلك في تاج سيتي.

يمثّل هذا المشروع الرائد وجهة غير مسبوقة تمزج بين العمل والترفيه داخل بيئة تفاعلية تهدف إلى إطلاق الطاقات البشرية وتحفيز نمو الأعمال. وبموقعه الاستراتيجي في تاج سيتي، يمتد المشروع على مساحة 20 فدانًا ويعيد تصوّر مفهوم الحياة المهنية، حيث يدمج بين العمل والترفيه في تجربة متكاملة ومُلهمة. ويُنشئ المشروع نظامًا بيئيًا نابضًا بالحياة تتناغم فيه الإبداع والطموح والرفاهية.

ويعتمد تصميم Shark Tank Business Park على مبادئ تفاعلية وتجريبية، حيث يجمع بين هندسة معمارية ديناميكية، ومناظر طبيعية نابضة بالحيوية، ومساحات للألعاب التفاعلية، بالإضافة إلى حدائق مخصصة لمساحات التفكير الإبداعي ، مما يعزز فرص التعاون العفوي ويدعم بيئة الابتكار.كما يوفّر المشروع تكاملًا فريدًا بين مساحات مكتبية متطورة ومرافق ثقافية، ، ويحتضن أيضًا أول مجمع عمل مشترك ، ليكون مركزًا لرواد الأعمال والمبدعين وصناع المستقبل.

تعليقا على المشروع المرتقب، صرّح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر:

"يُعد مشروع «Shark Tank Business Park» الأول من نوعه على مستوى العالم. واستلهامًا من النجاح العالمي لبرنامج Shark Tank، يُجسد هذا المشروع رؤيتنا لإنشاء مساحات تتجاوز حدود الوظيفة التقليدية. فهذا ليس مجرد مساحة مكتبية، بل نقوم ببناء نظام متكامل، يتميز بتصميمات مدروسة للمناظر الطبيعية والهندسة المعمارية. لقد تم تنسيق كل تفصيلة بعناية بهدف تعزيز الإبداع، والإنتاجية، والرفاهية الشاملة داخل مجتمع أعمال نابض بالحياة. منذ عام 2022، نقود تحولاً شاملاً يركز على النمو وخلق قيمة طويلة الأجل. ويُعد إطلاق مشروع «Shark Tank Business Park» محطة استراتيجية مهمة في هذه الرحلة، ويعكس إيماننا بأن الارتباط القوي بالبيئة المحيطة يعزز تحقيق نتائج استثنائية." وأضاف: “إن مستقبل العمل يُعاد تشكيله من قِبل أجيال جديدة تُعلي من شأن المرونة، والهدف، والرفاهية. ويستجيب «Shark Tank Business Park» بفعالية لهذه التحولات، من خلال إنشاء مساحة تعزز الإبداع، والإمكانات البشرية، والتفكير الريادي، مما يضع معيارًا جديدًا لبيئات الأعمال ويدفع عجلة النمو المستدام في مصر والمنطقة."

يمتد مشروع "Shark Tank Business Park" على مساحة تزيد عن 20 فدانًا، ويضم 16 مبنى، ليكون وجهة رائدة للابتكار وريادة الأعمال ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى بحلول عام 2029، وذلك باستثمار يتجاوز ما يعادل مليار دولار أمريكي.

عن مدينة مصر:

تأسست مدينة مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر عام 1959. يقع مقرها الرئيسي في القاهرة وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1996. وتعمل مدينة مصر في إطار هيكل مؤسسي قائم على مبادئ الحوكمة، حيث تلتزم بتقديم قيمة استثنائية لجميع الأطراف المعنية. بعد تغيير علامتها التجارية من مدينة نصر إلى مدينة مصر في عام 2023، أصبحت الشركة واحدة من أكثر العلامات التجارية العقارية ابتكارًا في مصر، مستفيدة من سجلها الحافل والناجح في تقديم مشاريع مبتكرة ومتعددة الاستخدامات بهدف تحقيق النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة.

أصبحت مدينة مصر أحد أبرز شركات التطوير والتخطيط العمراني في مصر بعد تطوير منطقة مدينة نصر، أكبر منطقة في القاهرة الكبرى والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لتحويل مساحات كبيرة من الأراضي إلى مجتمعات عصرية ومتكاملة. واليوم، تحظى شركة مدينة مصر بمحفظة أراضي تقدر 12.8 مليون متر مربع وتمتلك مشروعين رئيسين، وهما "تاج سيتي" و"سراي" في شرق القاهرة. يعد تاج سيتي مشروع متعدد الاستخدامات مساحته 3.6 مليون متر مربع والذي يتميز بكونه وجهة للثقافة. أما مشروع سراي والذي تبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع، فهو مشروع متعدد الاستخدامات يتمتع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة. وفي عام 2023، أطلقت مدينة مصر مشروع "زهو"، وهو أولى مشروعاتها التوسعية خارج محافظة القاهرة. يعد زهو مشروع متعدد الاستخدامات بمساحة تبلغ 104 فدان، ويتمتع بموقع استراتيجي غرب محافظة أسيوط بجوار مطار أسيوط، وعلى بعد 15 دقيقة من وسط المدينة، ويقدم المشروع احتياجات الحياة العصرية من المنتج العقاري في صعيد مصر.

ومن أهم الشراكات الاستراتيجية في 2024التي تم توقيعها تطوير مشروع في مدينة هليوبوليس الجديدة، على مساحة 491 فدان وتطوير مشروع عمراني سكني مكامل بمدينة مستقبل سيتي بالمرحلة الرابعة على مساحة 238 فدان (بما يقرب من مليون متر مربع). وتوقيع عقد تطوير أرض مساحتها 42 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة، وذلك بالشراكة مع شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير.