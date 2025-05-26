شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو 2025.. بحسب آخر تحديث للسوق والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم وفقا لآخر التحديثات وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

- عيار 24: 5331 جنيها

- عيار 21 : 4665 جنيها

- عيار 18: 3982 جنيهات

- الجنيه الذهب: 37320 جنيها



وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها، وفي ظل تصاعد القلق بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لحماية أموالهم.

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.