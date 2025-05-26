شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الإثنين 26-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 26-5-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي 49.76 جنيه للشراء و49.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين، فى البنك الأهلي عند 49.79 جنيه للشراء 49.89 جنيه البيع، فى بنك مصر 49.79 جنيه للشراء 49.89 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 49.79 جنيه للشراء 49.89 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 49.79 جنيه للشراء 49.89 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.79 جنيه للشراء.

49.89 جنيه للبيع.