شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر تركي: آليات مدروسة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل علي مدار الساعة رحلات نقل الحجاج المصريين إلي الأراضي المقدسة جوا وبرا، وفي حين تنقل رحلات الطيران جميع الحجاج المصريين "قرعة وسياحة وجمعيات أهلية"، تختص رحلات الحج البري بشركات السياحة فقط التي تنفرد بتنظيمها تحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة والآثار، وتشهد كافة الرحلات الجوية والبرية لنقل حجاج شركات السياحة انتظاما كبيرا وسط متابعة علي مدار الساعة من لجان بعثة الحج السياحي برئاسة سامية سامي نائب وزير السياحة والآثار ورئيسة اللجنة العليا للحج والعمرة، وتضم تلك اللجان اعضاء بعثة الإشراف للحج السياحي من قطاع الشركات بالوزارة بمشاركة فعالة ممثلي غرفة شركات السياحة ولجنة السياحة الدينية بالغرفة ، وتشهد تلك اللجان تعاونا كبيرا من الجميع لخدمة حجاج السياحة والعمل على راحتهم وسلامتهم.

ومن جانبه أكد ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن منظومة العمل بالحج السياحي هذا العام تضم آليات مدروسة لضمان تقديم أفضل الخدمات لحجاج شركات السياحة وضمان نجاح الموسم وأداء الفريضة بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الجهد الكبير الذي تبذله الوزارة والغرفة واللجنة العليا منذ أشهر جاء سعيا لنجاح منظومة الحج السياحي، والحفاظ علي السمعة الطيبة والمميزة للحج السياحي داخليا وخارجيا

وأشاد ناصر تركي بالدور المهم والفعال لوزير السياحة والآثار شريف فتحي سواء داخل اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء منذ بداية الموسم وشرح آليات عمل وتميز الحج السياحي، أو من خلال اجتماعات عدة عقدها الوزير منذ توليه المنصب داخل القطاع السياحي وخارجه للمتابعة الدقيقة وعن قرب لكافة تفاصيل الحج السياحي، مما كان سببا اولاً في زيادة التأشيرات المخصصة لبرامج الحج الاقتصادي والبري وثانيا وضع نظام يسعى لتحقيق أعلى معدلات الراحة للحجاج.

تميز الحج السياحي وتدخل فوري لحل المشاكل

ومن جانبه أكد يسري السعودي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن اللجان المشتركة من الوزارة والغرفة تتابع التزام شركات السياحة بتعاقداتها مع الحجاج، وكذلك التزامها بتطبيق الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار، وتضمنت كل ما يضمن راحة وسلامة الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم طوال رحلة الحج ، مشيرًا إلى تميز برامج الحج السياحي من حيث السكن والخدمات ووسائل الانتقال ، معربا عن أمله وثقته أن يمر الموسم بسلاسة ودون أية مشاكل تعكر صفو الحجاج وتجنب أية سلبيات قد تكون وقعت بالمواسم الماضية

وأضاف يسري السعودي إنه تم البدء في تسفير الحجاج منذ الأسبوع الماضي طبقا للتوقيتات والجداول المعدة سلفا ، وهناك متابعة مستمرة لتلك الرحلات من اللجان المشتركة من الوزارة والغرفة المنتشرة بكافة المطارات والمنافذ والموانئ التي تسير من خلالها رحلات نقل الحجاج في كل من مصر والسعودية والأردن ، وتحرص تلك اللجان على التدخل الفوري لحل أية مشاكل تواجه رحلات نقل الحجاج وتعمل على حلها فورا

تشديد ورقابة وتوعية في مواجهة الحج غير النظامي

ومن جانبه أعرب شريف لطفي عضو لجنة السياحة الدينية بالغرفة عن تفاؤل الجميع بالإجراءات السعودية المشددة في مواجهة محاولات الحج غير النظامي والتي كانت تتسبب في مشاكل عدة للحجاج بالمواسم السابقة ، مؤكدا أن الغرفة وجهت عدة مرات رسائل تحذيرية للمواطنين بعدم محاولة السفر للحج بطرق غير رسمية وبدون تأشيرة حج معتمدة، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المصرية والسعودية المنظمة للحج

وأضاف شريف لطفي أن الغرفة أيضا أطلقت حملات لتوعية المواطنين بمخاطر الحج غير النظامي لما تمثله من مخالفة قانونية تعرض الحاج للمساءلة وتؤثر سلبًا على الجهود المبذولة في تنظيم الموسم.