شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: استراتيجة وطنية للذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها استراتيجية وطنية متكاملة للذكاء الاصطناعي ترتكز في عدد من المحاور يتم تنفيذها بشكل متوازٍ، بهدف تعزيز مكانة مصر في هذا المجال عالميًا.

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر قادة الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة عشرات الشركات الأمريكية .

أضاف الوزير إن مصر مركزا لتصنيع الموبايلات حيث يتم تصنيع 9 برندات عالمية في مصر ، تم تصنيع نحو 9 ملايين موبايل بنسبة مكون محلي 40‎%‎ .

أشار الوزير انه يشمل المحور الأول تطوير بنية تحتية معلوماتية وحوسبية قوية، تتيح بناء منظومات ذكاء اصطناعي متقدمة، مع تخصيص جزء من هذه الموارد لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تقديم حلول مبتكرة في هذا القطاع الحيوي.

ويركز المحور الثاني على البيانات، باعتبارها العمود الفقري لصناعة الذكاء الاصطناعي، من خلال وضع آليات تضمن التوازن بين حماية الخصوصية وإتاحة البيانات أمام الشركات المتخصصة لتطوير حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي.

أما المحور الثالث، فيستهدف بناء تطبيقات عملية تخدم مختلف القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والبيئة، وإدارة الموارد المائية، وذلك لمجابهة التحديات التنموية من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويتمثل المحور الرابع في تنمية المهارات وتوسيع قاعدة الكوادر القادرة على تصميم وتطوير منظومات ذكاء اصطناعي في مختلف المجالات، بينما يركز المحور الخامس على خلق بيئة داعمة للإبداع وريادة الأعمال، من خلال رعاية الشركات الناشئة ضمن برامج مراكز "كريتيفا" التابعة للوزارة.

ويعنى المحور السادس بالحوكمة، عبر وضع أطر تنظيمية وتشريعية تواكب التطورات المتسارعة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتضمن نمو هذه الصناعة بشكل آمن ومستدام.