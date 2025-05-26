شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى: مصر تسعى لتكون مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤن المصريين في الخارج، أن مصر تعمل بكل الجهد وعلى كافة المحاور لكي يسود السلام المنطقة والعالم وأن الرئيس السيسى يؤمن بأهمية العمل معا في هذا الاتجاه.

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر قادة الأعمال الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة عمر مهنا.

وأضاف عبد العاطي أنه تم خلال الأيام الماضية حل مشكلة قطع غيار المركبات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية وحل مشكلة شهادات الحلال، مضيفا أن الرئيس يوجه الحكومة بشكل دائم إلى ضرورة التصدي لكل المشكلات التي تواجه رجال الأعمال المستثمرين من الولايات المتحدة ومن غيرها من أجل زيادة الاستثمارات ورفع الإنتاج وخلق الوظائف للمصريين.

وأوضح الوزير أن مصر محاطة بالمخاطر في الاتجاهات الأربعة فهناك العدوان الإسرائيلي على غزة وهناك عدم الاستقرار في ليبيا وفي السودان وهناك جهود مصرية لإحلال السلام والاستقرار في السودان ووقف الصراع المسلح.

وأشار عبد العاطى إلى أهمية التعاون مع أمريكا حيث إن 60% من سكان مصر تحت 40 عاما وأن أعدادا كبيرة منهم لديها مهارات عالية وقدرة على الابتكار وأنه ممكن يكونوا من أهم ما يمكن التعاون من خلاله مع الولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وأكد أن مصر تسعى أن تكون المركز الإقليمي للطاقة والهيدروجين الأخضر داعيا الشركات الأمريكية لتوطين عملها في مصر خاصة في منطقة قناة السويس، والتصدير من خلالها لإفريقيا، موضحا لرجال الأعمال الأمريكيين أن إفريقيا الآن غير إفريقيا التي تعرفها من قبل.

وأشار إلى أنها تحتاج لاستثمارات وإقامة البنية التحتية والإنشاءات الضخمة ويمكن للشركات المصرية والأمريكية التعاون في هذا المجال.