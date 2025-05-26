شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر تدعو الشركات الأمريكية والأوروبية لمؤتمر إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤن المصريين في الخارج، أن مصر تدعو الشركات الأمريكية والشركات الأوروبية إلى المشاركة في مؤتمر إعمار غزة الذي تعمل مصر على عقده خلال الفترة المقبلة، آملة أن يتم وقف إطلاق النار سريعا في غزة لإدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية المتوقفة منذ نحو 75 يوما.

وأشار عبد العاطي أن الجهود المصرية والقطرية والأمريكية تعمل على ذلك ووجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، الشكر لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن ومجلس الأعمال المصري الأمريكي وغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة علي عقد منتدي قادة الأعمال لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موجها الشكر الخاص لسوزان كلارك رئيس غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن.

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر قادة الأعمال الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة عمر مهنا.

وأضاف أن مصر ترتبط بعلاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ 4 عقود، وهى شراكة مهمة لكلا البلدين وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال اللقاء معكم وكذلك ما أكد عليه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الحكومة.