شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالإثنين، 26 مايو 2025 03:23 م
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 31922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 39837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14307 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة.
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