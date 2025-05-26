شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيمة التداول 4.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 31922 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 39837 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 14307 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 9428 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 12829 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3279 نقطة.