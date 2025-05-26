شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: توفير 180خدمة حكومية على المنصة الحكومية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التركيز علي بناء الإنسان المقري وتقديم الخدمات له عبر منصة مصر الرقمية، لافتا لقد بدأنا استراتيجية، واعدة لتقديم الخدمات الحكومية وخدمات لقطاعات الصحة والتعليم العالي والتعليم رقميا مما يسهل الكثير من الجهود

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر قادة الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بمشاركة عشرات الشركات الأمريكية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن جهود التحول الرقمى فى مصر تهدف إلى إتاحة خدمات رقمية متكاملة وسهلة الوصول لجميع فئات المجتمع، سواء الأفراد أو الشركات، موضحًا أن منصة "مصر الرقمية" توفر للمواطنين أكثر من 180 خدمة حكومية رقمية من مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى خطط الوزارة لتأهيل الشباب فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات، بما يتيح لهم الحصول على فرص عمل متميزة فى مجالات التعهيد، والتحول الرقمى، وتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل الحر العالمى، موضحًا أنه تم زيادة عدد المتدربين 125 ضعف خلال 7 سنوات لتصل إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى؛ مضيفا أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تشمل إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى مختلف المحافظات، وكذلك جامعة مصر للمعلوماتية، التى تعد أول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى أفريقيا.

وأضاف أنه يجب أن يتوقع المواطنون المصريون الوصول إلى الخدمات الحكومية ويجب أن يكونوا قادرين على اكتساب المهارات الرقمية ويجب أن يكونوا قادرين على الحصول على وظائف في ذلك من خلال الإقرار بالبناء على هذا العمل .

