شكرا لقرائتكم خبر عن بدر عبد العاطى: مصر تمضى قدما فى المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر تمضي قدما في المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، مما يعزز من جاذبية وقوة الاقتصاد المصري، ودعم العلاقات مع الصندوق.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر قادة الأعمال الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة عمر مهنا .

‏قال الدكتور بدر عبد العاطى، إن مصر تسعى للربط الكهربائي مع أوروبا بنحو 3000 ميجا الفترة المقبلة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والغاز بصفة خاصة، لاسيما أنه يتم تنفيذ مشروعات عملاقة في مجال الطاقة سواء التقليدية أو الطاقة الجديدة والمتجددة .

وشدد الوزير على أهمية المياه لمصر التي تحتاج للمزيد منها للري من أجل الدراعة؛ لتوفير ذلك للأسواق المحلية وللتصدير أيضا، مؤكدا أهمية دخول استثمارات أمريكية إلي مصر الفترة المقبلة وتعزيز التعاون الاقتصادي خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أجاب الوزير على العديد من الاسئلة الموجهة من عمر مهنا رئيس الغرفة الأمريكية رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي .