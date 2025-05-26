استقرار بعد صعود.. أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 26 مايو 2025

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 26 مايو 2025، استقرارًا ملحوظًا عند مستوياتها المرتفعة التي سجلتها بنهاية تعاملات أمس، إذ حافظ عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلي – على آخر زيادة قدرها 115 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع ثبات في السعر العالمي للمعدن الأصفر.

ووفقًا للتحديثات اللحظية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب وبورصة الذهب العالمية، جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5331 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4665 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3998 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37320 جنيهًا

يُضاف إلى هذه الأسعار مصنعية تتراوح بين 100 و200 جنيه للجرام، حسب نوع المشغولات ومتجر البيع.



أسعار الذهب عالميًا:

العقود الفورية: 3311 دولارًا للأونصة

العقود الآجلة: 3309 دولارات للأونصة