شكرا لقرائتكم خبر عن الاحصاء: 11.6 مليار م3 إجمالي كمية المياه النقية المنتجة عام 2023/2024 والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحي عام 2023/2024.

وكان من أهم المؤشرات بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة 11.6 مليار م3 عام 2023/ 2024، مقابل 11.3 مليار م3 عام 2022/2023 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%. ، كما بلغ إجمالي كمية المياه النقية المستهلكة 9.1 مليار م3 عام 2023/2024، مقابل 8.9 مليار م3عام 2022/ 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 2.7%.

وسجل إجمالي عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل) 1149 محطـة بكمية انتاج قدرها 10.4 مليار م3 عام 2023/2024، وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه الارتوازية 1549 محطة بكمية انتاج قدرها مليار م3 عام 2023/2024، كما بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 40 محطة بكمية انتاج قدرها 0.04 مليار م3 عام 2023/2024.

وبلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) 57 محطة بكمية انتاج قدرها 0.2 مليار م3 عام 2023/2024، وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة 108.6 م3 عام 2023/2024، وبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة 85.7 م3 عام 2023/2024.

وبلغـت نسبة الفاقـد مـن المياه النقية المنتجة للشركة القابضــة لمياه الشــــرب والصرف الصحي 25.7٪ عام 2023/2024، مقابل 26.1٪ عام 2022/2023 بنسبة انخفاض قدرها 1.5٪، وبلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 99٪، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس 96.1٪ عام 2023/2024.

وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التـــابعة للشـركة القابضة 99.1٪ بينما بلغت 96.5٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام 2023/2024.

وبلغ إجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج 518 محطة عام 2023/2024، مقابل 508 محطة عام 2022/2023 بنسبة ارتفاع قدرها 2٪، وبلغ إجمالي كمية الصرف المعالج 5.6 مليار م3 عام 2023/2024، مقابل 5.4 مليار م3 عام 2022/2023 بنسبة ارتفاع قدرها 3.7٪.