طرح 32 مشروعًا على منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - طرحت منصة (استطلاع) التابعة للمركز الوطني للتنافسية 32 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمنت مشروعات المنصة مشروع (كود ممارسات الري)، والذي تهدف منه المؤسسة العامة للري إلى وضع معايير التصرف المحكم في الموارد المائية للري في المزارع؛ وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع حتى 3 من يونيو المقبل.

ومن أبرز المشروعات مشروع (تحديث جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية)، الذي تسعى من خلاله وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديد المخالفات بشكل واضح لكل من المنشآت والمراقبين لتطبيق الأنظمة وتقليل التقديرات والاجتهادات الشخصية، وينتهي الاستطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2025.

كما قدمت وزارة البلديات والإسكان مشروع (مبادرة تحديث اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين)، وذلك لمواكبة متطلبات التطورات الحديثة في قطاع المقاولات؛ وينتهي الاستطلاع على المشروع في 12 يونيو المقبل.

من جانبها طرحت الهيئة العامة للطرق مشروع (كود الطرق السعودي)، الذي تهدف منه تطبيق (كود), ليسهم في تطوير شبكات الطرق في المملكة وفق معايير الجودة والسلامة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 يونيو 2025.

يشار إلى طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ يأتي في إطار التأكيد على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط