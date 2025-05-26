السعودية والكويت تعلنان اكتشافًا نفطيًا جديدًا في المنطقة المقسومة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت السعودية والكويت اكتشافاً نفطياً جديداً في المنطقة المقسومة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت «واس»: «صرحت حكومتا المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بأن عمليات الوفرة المشتركة تمكنت من اكتشاف نفطي جديد لحقل شمال الوفرة وارة – برقان، الذي يقع على بعد 5 كيلومترات شمال حقل الوفرة، حيث تدفق النفط من مكمن وارة في البئر شمال الوفرة (وارة برقان – 1) بمعدل كميات تجاوز 500 برميل يومياً، وبدرجة كثافة نوعية (26-27 API)».

ويعد هذا الاكتشاف الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف عام 2020. كما يعد ذا أهمية عالية؛ نظراً لما يحمله من أثر إيجابي ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة، وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج، وفق «واس».

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