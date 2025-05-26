تقرير صندوق النقد: الهند تسرع خطواتها لتصبح من أكبر اقتصادات العالم قريباً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

توقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز الهند اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.

وكان الصندوق قد أشار في تقرير أخير إلى أن الهند تظل أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم، وهي الدولة الوحيدة المتوقع أن تحقق نمواً يتجاوز 6% خلال العامين المقبلين.

ويُقدّر الناتج المحلي الإجمالي للهند حاليا بـ 4.3 تريليون دولار، مقارنة بـ 2.1 تريليون دولار في عام 2015، أي أن الاقتصاد الهندي تضاعف أكثر من مرتين خلال 10 سنوات.

ووفقا للتقرير، فإن هذا النمو القوي سيؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للهند إلى 5.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، مما سيمكنها من تجاوز ألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

سجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة تزيد قليلا عن 6% في الربع المنتهي في ديسمبر 2024، وفق بيانات رسمية تظهر تحسنا عن الربع السابق.

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