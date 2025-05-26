شكرا لقرائتكم خبر عن 65.15 دولار للبرميل.. تعرف علي أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم، بعد قرار الإدارة الأمريكية بتمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ما أسهم في تهدئة المخاوف من فرض رسوم جمركية أمريكية محتملة تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا بما يعادل 0.6% إلى 65.15 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا بما يعادل 0.6 % ليصل إلى 61.87 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو المقبل بعد أن أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصّل إلى اتفاق.

وواصل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسبهما بعد أن أغلقا جلسة يوم الجمعة على زيادة بنسبة 0.5 %، مع تراجع المخاوف بشأن عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية إثر التقدم المحدود في المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى قيام المشترين الأمريكيين بتغطية مراكزهم قبيل عطلة يوم الذكرى التي تستمر ثلاثة أيام.

وقفزت الأسعار أيضًا مدفوعة ببيانات شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز التي أظهرت أن الشركات الأمريكية، تحت ضغط انخفاض أسعار النفط، قلّصت عدد منصات التنقيب عن النفط بمقدار 8 ليصل إلى 465 خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021.

ويعقد تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، اجتماعات الأسبوع المقبل من المتوقع أن تسفر عن زيادة أخرى في الإنتاج قدرها 411 ألف برميل يوميًا لشهر يوليو.



