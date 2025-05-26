شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ36.125 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 41.275 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 41.275 ريال

- عيار 22 سجل 37.850 ريال

- عيار 21 سجل 36.125 ريال

- عيار 18 سجل 30.950 ريال

- عيار 14 سجل 24.075 ريال

- عيار 12 سجل 20.650 ريال

- الاونصة 1284.000 ريال

- الجنيه الذهب 288.975 ريال

- الأونصة بالدولار3335.22 دولار



وتراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعدما حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 9 يوليو موعدًا نهائيًا لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وتراجع ترامب عن تهديده السابق بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% اعتبارًا من الأول من يونيو

كما صرح ترامب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة ولكنها غير مصنعة هناك.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية ليعود الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى التزايد من جديد .



نحو اتجاه تصاعدى تتجه أسعار الذهب نحو تحقيق أفضل مكاسب أسبوعية لها منذ أكثر من شهر، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكى ما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن.



