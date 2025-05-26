شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر خسرت 8 مليارات دولار بسبب أزمة وقف الملاحة فى البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن مصر خسرت نحو 8 مليارات دولار بسبب وقف الملاحة في البحر الأحمر، وبالتالي عدم عبور السفن من قناة السويس.

وجاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر قادة الأعمال الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي برئاسة عمر مهنا.

وأضاف عبد العاطي أن مصر ترحب بالاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين فيما يتعلق بحرية الملاحة واستمرارها بأمان؛ مما يساهم في عودة السفن لقناة السويس مجددا، لافتا إلى أن هناك اتصالات جارية مع شركات الملاحة العالمية وشركات التأمين لعودة الملاحة مجددا خلال الفترة المقبلة.

وأشار عبد العاطي إلى أن مصر الدولة الأكثر استقرارا في المنطقة الملتهبة في ليبيا وسوريا والسودان وغزة وقبلها أزمة البحر الأحمر، نتيجة وعي شعبها وإلتفافه حول الرئيس السيسي لمواجهة التحديات الكبيرة المحيطة والتى تتطلب التعاون مع الولايات المتحدة لمواجهتها.



