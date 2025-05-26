شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو 2025 فى الكويت.. عيار 18بـ 24.650 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت انخفاضا طفيفا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 32.850 دينار مقارنة بـ 33.075 دينار سعر أمس.

ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 32.850 دينار

- عيار 22 سجل 30.125 دينار

- عيار 21 سجل 28.750 دينار

- عيار 18 سجل 24.650 دينار

- عيار 14 سجل 19.175 دينار

- عيار 12 سجل 16.425 دينار

- الأونصة 1022.050 دينار

- الجنيه الذهب230.025 دينار

- الأونصة بالدولار3335.22 دولار

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعدما حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم 9 يوليو موعدًا نهائيًا لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، وتراجع ترامب عن تهديده السابق بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% اعتبارًا من الأول من يونيو

كما صرح ترامب بأن شركة آبل ستدفع رسومًا جمركية بنسبة 25% على أجهزة آيفون التي تباع في الولايات المتحدة ولكنها غير مصنعة هناك.

وأدت هذه التصريحات إلى تراجع أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية ليعود الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى التزايد من جديد.



