شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتفقد استعدادات البنية التحتية بالسخنة لتأمين إمدادات الغاز خلال الصيف والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية جولة تفقدية يرافقه عدد من قيادات قطاع البترول لمينائى سوميد وسونكر بالعين السخنة حيث تفقد أعمال التجهيز والإعداد لإستقبال وترسية سفن إعادة التغييز للغاز المسال المستورد ، كما تفقد مشروعات خطوط خطوط أنابيب الغاز لربط السفن بالشبكة القومية للغازات الطبيعية وذلك فى إطار إجراءات تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف.

استهل الوزير الزيارة بتفقد الرصيف البحرى الذى ترسو عليه حالياً السفينة هوج جاليون حيث اطمئن على سير العمل وعمليات تفريغ الغاز الطبيعي المسال للسفينة وإعادة تحويله للحالة الغازية ومن ثم ضخه فى الشبكة القومية للغازات .

كما تفقد الوزير و مرافقوه مشروع تجهيز الرصيف البحرى الثانى بميناء سوميد لاستقبال سفينة تغييز أخرى والذى تم بدء العمل فيه منذ سبتمبر الماضى ويعد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية لدعم الشبكة القومية للغاز ، وأوضح المهندس محمد عبدالحافظ أنه تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ المشروع وأعمال التركيبات بنسبة ١٠٠% ويجرى حالياً عمليات الاختبار التجريبى تمهيداً لإستقبال ورسو سفينة التغييز.

وشملت الجولة زيارة ميناء سونكر بالعين السخنة حيث تفقد الوزير عمليات الحفر الأفقى لمد خطوط الأنابيب التى ستربط بين وحدة التغييز والشبكة القومية للغازات الطبيعية، كما تفقد مشروع تجهيز الرصيف البحرى بميناء سونكر بانشاء خط استيراد الغاز الطبيعى قطر ٣٦ بوصة بطول ١٧ كيلومتر لخدمة وحدة التغييز.

و تابع الوزير خلال الجولة بالمينائين شرحا من المهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت حول التعاون بينهما في تنفيذ مشروعي استيراد الغاز الطبيعي المسال بمينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة، ضمن خطة دعم الشبكة القومية للغاز استعداداً لصيف 2025. حيث تولت جاسكو تنفيذ الدراسات الفنية والهندسية لمشروعي استيراد الغاز الطبيعي بمينائي سوميد وسونكر بالعين السخنة للمشروعين وتوريد الخامات والمهمات وإدارة المشروعين والذي تم تنفيذه بأيادي فرق عمل شركة بتروجت، و أن المشروعين شملا تنفيذ خطين بحرية وبرية بأطوال مختلفة وأقطار كبيرة، وتوريد ذراعي شحن بقطر 16 بوصة يُعدان من الأكبر عالمياً، لاستيعاب كميات الغاز المعاد تغييزها وضخها بالكفاءة المطلوبة. حيث أن المشروع بميناء سوميد انتهى تنفيذه بالكامل و علي جاهزية تامة لاستقبال سفينة التغييز الثانية ، فيما تتواصل أعمال التنفيذ في مشروع سونكر ، لضمان جاهزية البنية التحتية لاستقبال وحدة التغييز العائمة الثالثة.

وخلال الجولة أعرب بدوى عن تقديره لمجهودات العاملين بمواقع الشركتين المخلصة فى تنفيذ خطة تأمين الإمدادات الغازية، مشيراً إلى أهمية الإسراع بتنفيذ حزمة المشروعات المستهدفة دون المساس بجودة وكفاءة التنفيذ مع التطبيق الكامل لمبادئ السلامة والأمن فى كافة مراحل المشروع بهدف تأمين الإمدادات للمواطن المصرى من الغاز الطبيعى خاصة خلال أشهر الصيف وذروة الاستهلاك.

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونوابه والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والدكتور خالد البدري وكيل الوزارة للمشروعات وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب ناصر شومان وكيل الوزارة للنقل والتوزيع.















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