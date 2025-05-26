شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه بنسبة 1% والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إيقاف إصدار شهادات ادخار القمة الدولارية ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري وخفض العائد على شهادات الادخار بالجنيه المصري بنسبة 1%، هذا وتأتي هذه القرارات في إطار قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والإقراض بمقدار 1%، وتسري تلك التعديلات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.

كما قام بنك مصر بإجراء تعديلات على مجموعة من شهادات الادخار بالعملة المحلية وتخفيض العائد بمقدار 1% ومن ضمنها؛ شهادة القمة الثلاثية بالجنيه المصري ليصبح العائد 18.5%، وشهادات ابن مصر بالجنيه المصري لتصبح الشهادة ذات العائد الشهري 23% للسنة الأولى و19.5% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، وكذلك الشهادة ذات العائد الربع سنوي لتصبح 24% للسنة الأولى و20% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة وكذلك الشهادة ذات العائد السنوي لتصبح 27% للسنة الأولى و 22% للسنة الثانية و 17% للسنة الثالثة.

علما بإنه قد تم تخفيض العائد على الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير اعتبارا من 25 مايو الجاري، ومن ضمنها؛ "شهادة يوماتي" ذات العائد اليومي لمدة ثلاث سنوات للأفراد الطبيعيين، وحساب سوبر كاش جارى ذو العائد اليومي للأفراد الطبيعيين، والحساب الجاري ذو العائد اليومي للشخصيات الاعتبارية.

هذا كما انخفض سعر الإقراض ليصل إلى 25% وسعر الايداع الي 24% وكذلك سعر الاقراض والخصم إلى 24.5% لدى البنك المركزي المصري.