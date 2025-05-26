شكرا لقرائتكم خبر عن بدوى: قطاع البترول منفتح لتكوين شراكات مع الشركات الأمريكية لتوسيع أعمالها بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة "الشراكة من أجل تعزيز ريادة مصر الإقليمية وتأمين احتياجات المستقبل من الطاقة" ضمن فعاليات "منتدى قادة السياسات بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية" لعام 2025، والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة جون كريسمان رئيس شركة أباتشى العالمية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكى وعدد من رؤساء شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر وقيادات قطاع البترول وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى.

وقدم بدوى عرضاً تقديمياً فى افتتاح الجلسة حول محاور استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة الحالية ، مؤكداً أن مصر تحظى بشراكات استراتيجية متميزة مع شركات البترول العالمية البالغ عددهم 57 شركة، ولفت إلى تواجد عدة شركات بترول أمريكية فى قطاع البترول فى مصر حيث ساهمت فى تحقيق العديد من الانجازات، لافتاً إلى أن مصر تعد بوابة للقارة الأفريقية وأن قطاع البترول المصرى على أتم استعداد لتكوين شراكات مع الشركات الأمريكية للتوسع فى اعمالهم فى قارة أفريقيا.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك بنية تحتية متنوعة ومتميزة فى مجالى البترول والغاز والتعدين وأكد أن هذه الإمكانات ليست وليدة اللحظة ولكنها نتاج مجهودات مخلصة بذلت على مر السنوات، وأكد أن تحقيق أهداف القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية والتعدينية يحظى بأولوية فى استراتيجية عمل الوزارة خاصة وأن العمل يجرى حالياً على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى مما سيوفر موارد كمدخلات لصناعات القيمة المضافة من الوقود الأحفورى خاصة الغاز الطبيعي.

وأضاف بدوى أن العنصر البشرى هو مفتاح تحقيق النجاحات ودون الكوادر البشرية المؤهلة لن يتم تحقيق أى إنجازات، وأن ثقافة السلامة والصحة المهنية تعد جزء أصيل من منظومة عمل قطاع البترول، مشيراً إلى مبادرات الحفاظ على البيئة التى ينفذها القطاع حالياً بالتعاون مع شركاؤه من الشركات الأجنبية والمنظمات العالمية لخفض الانبعاثات فى مواقع العمل البترولى.

وخلال الجلسة وجه بدوى رسالة شكر وتقدير لكافة العاملين بقطاع البترول على الجهود المخلصة والعمل على اطلاق الامكانات فى كافة مواقع العمل البترولى، لافتاً إلى عمليات المسح السيزمى التى يتم اجراؤها حالياً فى الصحراء الغربية وخليج السويس من شأنها أن تزيد من الاحتياطيات البترولية والغازية لمصر، ولفت إلى الدور الهام الذى يلعبه القطاع الخاص فى التعاون مع القطاع لتحقيق أهداف التنمية وتوفير التكنولوجيات المتطورة وتقنيات الذكاء الصناعى لمزيد من الابداع والابتكار، مؤكداً تقديم كل الدعم لشركات القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ المشروعات العملاقة بقطاع البترول.

ومن جانبه أكد رئيس أباتشى أن الشركة تعمل فى مصر منذ أكثر من 3 عقود وتعتبرها من أهم مناطق عملها حول العالم وأنه شهد خلال الفترة الأخيرة تقدماً كبيراً فى منظومة العمل بقطاع البترول المصرى ودعم كبير للشركاء لتنفيذ عملياتهم وهو ما نتج عنه تحقيق العديد من الاكتشافات، مشيراً إلى تقديره للرغبة الصادقة للقيادة السياسية والحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق تغيير حقيقى فى كافة المجالات، مؤكداً أن المستقبل واعد فى مجال الغاز بمنطقة الصحراء الغربية وأن شركته تسعى لإطلاق المزيد والمزيد من الامكانيات الغازية فى مصر.