شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هبوط مفاجئ.. تطورات أسعار الذهب بمصر مع بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوق المصري تراجعاً ملحوظاً مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 26 مايو 2025، متأثرة بهبوط السعر العالمي للأونصة إلى مستوى 3,347 دولاراً، بانخفاض نسبته 0.27% وقت كتابة هذا التقرير، هذا الانخفاض العالمي انعكس مباشرة على السوق المحلي، حيث فقد جرام الذهب في مصر أكثر من 35 جنيها دفعة واحدة، وسط حالة من الترقب في الأسواق.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5332 جنيها.

- عيار 21 : 4675 جنيها.

- عيار 18: 4007 جنيهات.

- الجنيه الذهب: 37400 جنيها.

بعد مكاسب قوية.. الذهب يتراجع وسط تهديدات جمركية جديدة من ترامب

ويأتي هذا التراجع بعد أسبوع من الصعود القوي لـ أسعار الذهب عالمياً، حيث ارتفعت الأونصة بنحو 4.8% خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بالتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكانت الأسواق قد تلقت دعماً من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات الأوروبية حتى 9 يوليو، مما أعطى الذهب دفعة صعودية مؤقتة.

غير أن التلويح مجدداً بفرض رسوم أعلى على التكتل الأوروبي، وتحذير "أبل" من رسوم 25% في حال لم تُصنّع هواتف "آيفون" داخل الولايات المتحدة، أعادا الضغوط إلى الأسواق، وتسببا في تقلبات واضحة بأسعار الذهب.

انعكس هذا التذبذب العالمي بسرعة على سوق الذهب المصري، الذي يتأثر مباشرة بحركة سعر الأونصة والدولار، ما يدفع المتعاملين في السوق المحلي إلى متابعة التطورات الدولية عن كثب، ومع انخفاض الجنيه الذهب بنحو 280 جنيها في جلسة واحدة، عاد الحديث مجدداً عن فرص الشراء بالنسبة للمستهلكين والمستثمرين المحليين.

ويبقى الذهب واحداً من أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن في السوق المصرية، خصوصاً في ظل موجات التضخم، وتقلبات سعر الصرف، وتغير السياسات التجارية العالمية.