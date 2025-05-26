شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 32156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 40149 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 14409 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 9483 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 12906 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 3297 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 12973 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والعامة للصوامع والتخزين، وسماد مصر (ايجيفرت).

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم الشركة المصرية للمنتجعات السياحية المصدرة لعدد 10.5 مليون سهم بقيمة 89.25 مليون جنيه.

وتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 25 ألف سهم، 439 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على الترتيب، واشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 10.2 ألف سهم، 240 ألف سهم، 629.4 ألف سهم.

واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 1000 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي لشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 25 ألف سهم.

فيما باع مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 13.5 مليون سهم، 5 ملايين سهم، 1.3 مليون سهم، 35 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسي بشركة الكابلات الكهربائية المصرية عدد 8 ملايين سهم.

وباع داخليين بشركات يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وسبيد ميديكال، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 4.5 مليون سهم، 1122 سهم، 67.7 ألف سهم، 3900 سهم، 196 سهمًا، على الترتيب.

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، عن شراء المساهم محمد أحمد خليل بدوي، عدد 100 مليون سهم بسعر 0.7877 جنيه بقيمة إجمالية 78.8 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.86% إلى 5.77%، ونفذت الصفقة من خلال شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، عن بيع المساهم سمو للاستشارات، عدد 13.5 مليون سهم بسعر 1.269 جنيه بقيمة إجمالية 17.1 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 1.77% إلى 0%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

وفي سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، حققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 59.4 مليار جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 45.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 31.3%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 4.1 مليار جنيه مقارنة مع 3.979 مليار جنيه بنسبة نمو 4.2%.

وفي قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، حققت شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية، إيرادات بلغت 33.2 مليون دولار خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 32.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 2.5%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 3.3 مليون دولار مقارنة مع 5.5 مليون دولار بنسبة انخفاض 40%.

وفي قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، حققت شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، إيرادات بلغت 645.5 ألف جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 314.2 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 105%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 36.9 ألف جنيه مقارنة مع خسائر 2.7 مليون جنيه بنسبة نمو 101%.

وفي قطاع السياحة والترفيه، حققت شركة رواد السياحة-الرواد، إيرادات بلغت 114 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025 مقابل 49.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 13.7 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 13.5 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، عن بدء مزاولة نشاط التمويل العقاري، من خلال إبرام أول عقد تمويل عقاري بتاريخ 22 مايو.

